فريدمان: علاقة السلطة بـ"إسرائيل" يجب أن تُبنى على "الطلاق"

قال السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان، إنه يعارض إخلاء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة العاشرة العبرية، عن "فريدمان" قوله خلال محاضرة مغلقة عقدت في القدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: "إخلاء المستوطنات وطرد مئات آلاف اليهود قد يؤدي إلى حرب أهلية".

وأضاف "فريدمان": "قيادة الجيش تنتقل يوماً بعد يوم إلى يد الصهيونية الدينية، و من المحتمل أن يرفض ضباط الجيش هؤلاء الأوامر لأنهم يؤمنون بوعد السماء لهم على هذه الارض".

وحول عملية التسوية، قال فريدمان: "علينا ألا نرفع سقف توقعاتنا بالنسبة لتحقيق السلام، لأن السلام في النهاية لن يقضي على حزب الله أو داعش".

وعن القيادة الفلسطينية أكد "فريدمان": "الفلسطينيون لم يظهروا لنا أنهم قادرون على بناء مؤسسات تسمح لهم بالحياة مع جيرانهم بسلام، ويجب أن ننظر إلى طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين و الإسرائيليين ليس على أنها علاقة زواج ، بل طلاق".

و فيما يخص مستقبل الضفة قال فريدمان :"إسرائيل" يجب أن تسيطر على الأمن في الضفة وغور الأردن وإلا ستصبح تلك المناطق مثل غزة، ونقل السفارة الأمريكية سيكون قبل 2019".