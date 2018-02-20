الساعة 12:إضراب شامل في قطاع غزة وتوقف لحركة المرور

تشهد محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً احتجاجًا على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاينها قطاع غزة بفعل الحصار "الإسرائيلي" بدعوة من الفصائل الفلسطينية، فيما ستتوقف خلاله حركة المرور.

فقد دعت فصائل المقاومة، إلى إضراب شامل سيشمل كافة المحلات والشركات التجارية في قطاع غزة بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهر، حيث سيترافق مع الإضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

ويعاني قطاع غزة، منذ عدة شهور من ركود اقتصادي كبير وانهيار في كافة مناحي الحياة، جراء استمرار الحصار "الإسرائيلي"، وعقوبات السلطة، التي طالت رواتب الموظفين والكهرباء، فضلاً عن أزمات متتالية بعصف بالمواطنين في القطاع.

ووجهت الفصائل، نداءً عاجلاً إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء احكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.

من جهتها، أوضحت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حركة المرور ستتوقف الساعة 12:00 ظهرا لمدة 7 دقائق على شارعي صلاح الدين والرشيد وبعض المفارق الرئيسية في المحافظات نظراً لوجود فعاليات للفصائل الفلسطينية.

فيما قررت سلطة النقد، تعطيل الدوام اليوم في كافة البنوك العاملة بقطاع غزة بسبب الإضراب الشامل.