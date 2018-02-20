الاحتلال يزيل بؤرة استيطانية جنوب نابلس

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بؤرة "ابيتار" الاستيطانية، التي أقامها مستوطنون بداية الشهر الجاري على أراضي المواطنين في بلدات بيتا، وقبلان، ويتما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي بأن قوات الاحتلال بدأت منذ الثالثة فجرا بإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل "صبيح" في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة، وذلك بعد جهود بذلتها القيادة الفلسطينية، وضغط المقاومة الشعبية.

وأشار معالي إلى أن مستوطنين هاجموا مركبات الموطنين، وقاموا برشقها بالحجارة، حيث تعرضت مركبتي المواطنين معاوية الأقطش، والناشط الحقوقي زكريا السدة للتحطيم.