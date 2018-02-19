حماس": الاحتلال "الإسرائيلي" يبرر قتل المتظاهرين على حدود غزة

اعتبرت حركة "حماس"، أن إسرائيل "تسوق المبررات لقتل المتظاهرين الفلسطينيين السلميين" على حدود قطاع غزة الذين يخرجون احتجاجًا على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات يوآف مردخاي، منسق أعمال الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، في تسجيل فيديو نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم، بأن "جيش الاحتلال سيتخذ إجراءات ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون على الحدود بين غزة وإسرائيل".

وقال حازم قاسم، في تصريحات صحافية، إن "الاحتلال يحاول جاهدًا منع شعبنا من ممارسة حقه في الاحتجاجات السلمية". وشدد على أن الشعب الفلسطيني "سيواصلون ممارسة حقهم بالتظاهر ومقاومة الاحتلال بكل الطرق".

وأكد قاسم أن تهديدات قادة جيش الاحتلال "لن ترهب شعبنا". داعيًا إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائمها ضد المتظاهرين السلميين.

وشدد يوآف مردخاي على أن الجيش "لن يسمح بتكرار ما حدث السبت الماضي".

والسبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 4 من جنوده، اثنان منهم بحالة الخطر، إثر تفجير عبوة استهدفت دورية عسكرية تابعة له على حدود غزة.