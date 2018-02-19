منصور: فشل محاولات لمنع إلقاء عباس كلمة بمجلس الأمن

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الإثنين، إن محاولات منع عقد جلسة لمجلس الأمن غدًا، أو إلقاء الرئيس محمود عباس كلمة أمامه، "باءت بالفشل".

ولم يذكر المسؤول الفلسطيني تفاصيل إضافية بشأن تلك المحاولات.

وأضاف منصور، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)، أن هناك اهتمامًا استثنائيًا وملفتًا للنظر لحضور الرئيس محمود عباس جلسة مجلس الأمن والاستماع لخطابه.

وتابع موضحًا: "الرئيس سيطالب في خطابه مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين، ومواجهة إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بشأن القدس، ووضع حد للمأساة والظلم الذي يعيشه شعبنا جراء الاحتلال".

وأشار منصور إلى أن التحرّكات لطلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستبدأ فورًا عقب خطاب عباس.

وأمس الأول السبت، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الخطاب المرتقب بمجلس الأمن؛ "سيمثّل رؤية للسلام، ويشكّل مرحلة جديدة للصراع".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية، ستكون جوهر الخطاب الذي سيلقيه عباس، الثلاثاء".