مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.43%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضًا بنسبة 0.4% يوم الاثنين، وذلك في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 752 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 585.83 نقطة، منخفضا 2.38 نقطة عن جلسة تداول أمس مدفوعًا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.97%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 606 ألف سهم، في 204 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 25 شركة، انخفض منها سهم 11 شركة، وارتفع سهم 7 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الوطنية لصناعة الكرتون، والبنك الوطني، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الإسلامي العربي، ومطاحن القمح الذهبي، وسجاير القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفع سهم شركات التأمين الوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعالمية المتحدة للتأمين، والعقارية التجارية للاستثمار، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، وسند للموارد الإنشائية.

والشركات المستقرة هي: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، بيت جالا لصناعة الأدوية، بنك فلسطين، فلسطين للاستثمار العقاري، بنك القدس، الاتحاد للاعمار والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.