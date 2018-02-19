رجل بقلبين بعد عملية جراحية نادرة

خضع رجل لعملية جراحية قلبية فريدة من نوعها، حصل على أثرها على قلبين، في محاولة خارقة لإنقاذ حياته.

وكان من المقرر أن يخضع مريض هندي، يبلغ من العمر 56 عاما، لعملية زرع قياسية، ولكن الأطباء أدركوا فورا أن جهاز المانح ذا الدماغ الميت، كان صغيرا جدا.

وانتقل جراح القلب، غوبالا كريشنا غوخال، إلى الخطة "B"، حيث قام بربط القلب السليم بالجهاز القديم في عملية استمرت 7 ساعات، في مستشفى أبولو بمدينة حيدر آباد الأسبوع الماضي.

وعاد ضغط دم المريض إلى مستويات شبه طبيعية بعد العملية، ولكن يوجد لديه الآن نمط معقد من تخطيط القلب لوجود نبضين مختلفين.

ووُصف القلب الطبيعي الثاني المتواجد بين الرئة اليمنى والقلب الأصلي، بأنه "بحجم كرة صغيرة".

وفي حديث مع صحيفة The Hindu، قال الدكتور جوخال: "يكمل القلبان بعضهما البعض لتسهيل عمل الدورة الدموية، بيد أنهما ينبضان بمعدلات مختلفة. ويذكر أن هذه العملية أمر نادر الحدوث، وتم الإبلاغ عالميا عن حوالي 150 عملية مماثلة".

والجدير بالذكر، أن كريستيان بارنارد، ابتكر هذه الطريقة المطورة لزراعة القلب (Piggyback heart)، في جنوب أفريقيا في السبعينيات، حيث يصل متوسط معدل البقاء على قيد الحياة إلى 10 سنوات تقريبا.