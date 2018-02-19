14 سببًا يجبرك على تناول الخيار يوميًا

نتغنى ولا نزال نردد المثل الشعبي الشهير “الوقاية خير من العلاج” وبأبسط الأطعمة وأرخصها وأكثر توافرًا يمكننا تطبيق المقولة الأوسع مضمونًا، فـ«الخيار» الذي يحتل المركز الرابع ضمن قائمة الخضراوات الأكثر زراعة، يمكن اعتباره أحد أفضل الأغذية للتمتع بصحة وشباب وحيوية دائمة، بحسب موقع 24 الإماراتي.

وبشرائك بعض من الخيار الأخضر الداكن، تكون قد حصنت نفسك بالكامل من العديد من الأمراض التي نسلط الضوء عليها في 14 سببًا، يجعلك تهرع لتناول الخيار يوميًا، وذلك حسب ما ورد في موقع «فيتنيا» الطبي.

1- يُرطب الجسم

إذا كنت مشغولاً للغاية لدرجة عدم قدرتك على تناول الماء، فتناول الخيار، إذ أن قرابة 90% منه ماء يعوض به الجسم حاجته من الماء.

2- يقاوم الحرارة

يساعد الجسم على تخفيض درجة حرارته داخلياً وخارجياً وحماية البشرة من انتفاخات العين وحروق الشمس والالتهابات.

3- يزيل السموم

نسبة الماء الموجودة في الخيار تعمل كأداة طاردة تخلص الجسم من الفضلات والسموم بتناوله بانتظام، فهو حل مثالي للتخلص من حصوات الكلى، وخفض نسبة الكوليسترول.

4- مصدر للفيتامينات

يحتوي على معظم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه من فيتامينات «إيه» و«سي» لتعزيز الجهاز المناعي ويمد الجسم بالطاقة اللازمة، فقناع الوجه المؤلف من عصير الخيار والسبانخ والجزر حل سحري للبشرة والشعر.

5- مصدر للمعادن الهامة

ينطوي على نسبة عالية من المعادن الهامة من البوتاسيوم والماغنيسيوم والسيليكون، هذا ما يجعل المنتجعات الصحية تعتمد عليه في منتجاتها العلاجية.

6- يعزز عملية الهضم ويخفض الوزن

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء وسعرات حرارية قليلة جداً، يعتبر حلا مثاليًا للأشخاص الطامحين في إنقاص أوزانهم، بوضعه في الحساء أو السلطة أو في الزبادي.

7- يعيد نضارة العين

بوضع شرائح رقيقة من الخيار على العيون المنتفخة يقلص نسبة تشكل الأكياس الدهنية تحت الجفون ويخفف من انتفاخ العيون.

8- يقاوم السرطان

يتضمن الخيار ثلاثة عناصر أساسية من مضادات الأكسدة تسهم كثيرًا في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات مثل سرطان المبيض أو الثدي أو البروستاتا والرحم.

9- علاج لمرضى السكري

يحتوي الخيار على هرمون يحتاجه خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين الذي يحتاجه مرضى السكري، كما اكتشف الباحثون أهميته في خفض مستويات الكوليسترول، وبفضل احتوائه على العديد من الألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم، تلك المواد فعالة في تنظيم وضبط ارتفاع ضغط الدم، ويعد الخيار حلا عبقريًا في علاج الاثنين، ارتفاع وانخفاض ضغط الدم معًا.

10- ينعش الفم

يعالج عصير الخيار ويقضي على الأمراض البكتيرية والجراثيم التي تصيب الفم، بوضع شريحة خيار في سقف الحلق والضغط عليها باللسان لمدة نصف ساعة، ستقتل البكتيريا وتقضي على الرائحة الكريهة وتعقمه.

11- علاج فعال للشعر والأظافر

بفضل احتوائه على عنصر السليكا يساعد على تقوية الشعر ونموه ويجعله براقًا وكذلك الأظافر يحول دون ترققها وكسرها.

12- يخفف من التهابات المفاصل والنقرس

كونه مصدرًا ممتازًا لعنصر السليكا، فيعمل على تعزيز الأنسجة الضامة عند خلطه بعصير الجزر لعلاج آلام النقرس والمفاصل، وتقليل مستويات حمض اليوريك.

13- يحمي من الصداع والدوار

لتجنب الإصابة صباحًا بالصداع أو الشعور بالدوار، تناول شرائح من الخيار قبل الخلود إلى النوم، لاحتوائه على فيتامين «بي» والسكر.

14- يحمي الكلى

يقلل من مستويات حمض اليوريك في الجسم، كونه مدرًا للبول، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يحافظ على صحة الكلى من تكون حصوات.