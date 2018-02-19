السفير الأمريكي: المستوطنون يجب أن يبقوا في الضفة والأغوار ملك لإسرائيل

في إطار الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الإسرائيلي، صرح السفير الامريكي في "إسرائيل" دافيد فريدمان اليوم، خلال لقاءه برؤساء المنظمات اليهودية في مدينة القدس المحتلة قائلاً:" إن إجلاء المستوطنين من الضفة الغربية سيؤدي إلى حرب أهلية داخل "إسرائيل"، لذلك سيبقى المستوطنون في أماكنهم.

يشار إلى أن وجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مخالف للقانون الدولي، وصدر قراراً من مجلس الأمن في نهاية عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإدانة البناء الاستيطاني، إلا أنه بقي حبراً على ورق ولم يقم المجلس بدوره بالدفاع عن قراره لأنه يتعلق بإسرائيل التي اعتادت على عدم احترامها للقانون الدولي والقرارات الأممية.

وأضاف فريدمان إن رفض المستوطنين الاخلاء أمر يقلق الحكومة "الإسرائيلية" وأن قيادة الجيش "الإسرائيلي" أصبحت تنتمي للصهيونية المتدينة فضباط الجيش ملتزمون بفكرة أن أرض فلسطين منحه أعطاها الله لليهود. على حد قوله.

وحيال الوضع مع الفلسطينيين قال فريدمان:" لقد ادعى كثيرون منذ 25 عاما بان اتفاق سلام مع الفلسطينيين سيحافظ على "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية وها هي ال25 عاما مضت وإسرائيل نمت وازدهرت.

وأضاف فريدمان نحن نريد التوصل لاتفاق سلام ولكن هذا الاتفاق لن يقضي على حزب الله.

وحيال الترتيبات الامنية المستقبلية مع الفلسطينيين قال فرديمان "يجب أن تبقى "إسرائيل" تسيطر أمنيا على الاغوار والا فان الضفة الغربية ستتحول إلى غزة، وهذا الأمر يجب عدم السماح به.

ولفت إلى أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس المحتلة قبل نهاية عام 2019.