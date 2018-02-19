الوزير دعيس: رسوم الحج لم تحدد بعد وقرعة حجاج غزة التكميلية ستتم فور الانتهاء من التجهيزات

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أنه سيتم الإعلان عن قرعة الحجاج التكميلية في المحافظات الجنوبية فور الانتهاء من التجهيز لها، وسيتم الإعلان لحضور من يرغب لحضور القرعة، لافتاً إلى أنه تم توقيع بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية قبل أيام، موضحاً أن رسوم الحج لهذا العام لم تقرر بعد.

وأوضح الوزير دعيس في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أنه تم الاتفاق مع وزارة الحج السعودية على تفاصيل موسم الحج الجديد، وكان شرطاً أساسياً أن يكون استئجار المساكن للحجاج قبل نهاية شهر شعبان القادم، مشيراً إلى أن الوزارة استأجرت السكن لحجاج الضفة الغربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة في فنادق أربعة وخمسة نجوم. وأنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل للتنسيق لسفر بعثة الحج في غزة لاستئجار السكن لحجاج المحافظات الجنوبية.

ولفت إلى أن وزارة الحج السعودية أثنت على بعثة الحج الفلسطينية ومنحتها درجة A بامتياز لعدم مخالفاتها القوانين والأنظمة، كما أن وزارة الحج السعودية وعدت أن تزيد عدد حجاج فلسطين، ولكن الأمر لا يتم إلا بالوثاق الرسمية وهو ما تنتظره وزارة الأوقاف الفلسطينية.

وأكد أنه طالب وزارة الحج السعودية خلال سفره قبل أيام للسعودية، بزيادة حصة فلسطين في الحج نظراً لزيادة المسجلين للحج، كما طالب بكوتة خاصة لمدينة القدس المحتلة، وعوائل الشهداء والأسرى.

وتابع، أنه جرى البحث مع الجهات المختصة السعودية الترتيبات اللازمة على مشعر عرفات ومنى، لكي لا تتكرر المشاكل التي وقعت العام الماضي، من انقطاع للتيار الكهربائي ونقص المياه، خاصة أن هذه الخدمات يتم شراؤها للحجاج.

وأشار، إلى أنه سيتم التوقيع بعد أيام على اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الشمالية براً عبر الأردن.

وشدد الوزير خلال لقائه وزارة الحج السعودية، على تبليغ وزارة الأوقاف الفلسطينية عن زيادة عدد الحجاج قبل فترة زمنية تسمح بتجهيز الترتيبات اللازمة لهم، حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي عندما تم منح فلسطين زيادة 1000 حاج، ولكن لم يتم الاستفادة منها نظراً لعدم وجود السكن المناسب. وأوضح أن السعوديين وعدوا بذلك.

وعن عدد الحجاج، أوضح أن عدد حجاج فلسطين شامل البعثات كافة، هو 7000 حاج، مقسمين على المحافظات الشمالية والجنوبية بنسبة 60% للضفة، و40% لغزة.

وعن آلية سفر حجاج قطاع غزة، أكد الوزير ادعيس أنه لا توجد مشاكل لسفر حجاج غزة عبر معبر رفح البري، شاكراً السلطات المصرية على تمكينها الحجاج على مدار الأعوام الماضية من السفر وتقديم كل ما يلزم لحمايتهم من معبر رفح وحتى مطار القاهرة وصولاً للديار السعودية، مطمئناً حجاج غزة أنه لا خوف على موسم الحج.

وعن رسوم الحج لهذا العام، قال الوزير ادعيس :" لا نستطيع أن نعلن الآن عنها، حتى نستطيع أن نستكمل كل الإجراءات، في متطلبات استئجار سكن وشراء خدمات ونقل وشراء خدمات في عرفات ومنى، وضريبة 5% عن كل حاج للسعودية، لافتاً إلى أنه طالب وزارة الحج السعودية بإلغاء الضريبة عن حجاج فلسطين، لكن لم تتلق الوزارة جواباً بهذا الخصوص.

وأشار، إلى أن رسوم الحج للعام الماضي كانت 2240 لحجاج الضفة الغربية الذين ينقلون براً لكنهم يسكنون في فنادق وهي أغلى من العمارات السكنية التي يتم استئجارها لحجاج غزة، فيما رسوم الحج للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بلغت العام الماضي 2190 دينارً أردنياً.

وأكد على أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية لا تدخر جهداً من أجل خدمة ضيوف الرحمن من فلسطين، وأنها تعمل بتوجيهات صريحة وواضحة من الرئيس ورئس الوزراء بأن يتم استئجار أفضل المساكن والخدمات، والوزارة تبدأ بالتجهيز لموسم الحج مبكراً حتى تضمن أفضل الخدمات والوسائل لخدمة حجاج بيت الله الحرام.