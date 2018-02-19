اصابة فتى بجراح في مواجهات غربي رام الله

أصيب فتى بجراح، في المواجهات العنيفة، التي اندلعت مساء الاثنين، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية الجانية، شمال غربي مدينة رام الله، بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب الفتى البالغ من العمر (13 عاماً) برصاص الاحتلال أعلى الفخذ خلال اقتحام الاحتلال قرية الجانية.

وبحسب شهود عيان، فإن الاحتلال استهدف الطفل بشكل مباشر خلال وقوفه على شرفة منزله حيث لم يكن هناك أي مواجهات قريبة.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية الجانية، وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام وقنابل الصوت بكثافة، فاشتبكت مع أهالي القرية، الذين تصدوا لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة.