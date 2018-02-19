إصابة مواطنين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

أصيب مواطنان بجروح، الإثنين، إثر تعرضهما للإصابة بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن مصابًا بالرصاص الحي في الفخذ، وصل إلى مستشفى "طولكرم" الحكومي.

وأضاف البيان أن آخر يعاني إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكوع والبطن، وصل إلى مستشفى "سلفيت" الحكومي، دون تفاصيل إضافية.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الإثنين، في بلدة جيوس، شرق قلقيلية، شمالي الضفة.

واستخدم الاحتلال خلال المواجهات، الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.