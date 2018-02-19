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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ضابط بجيش الاحتلال: احتمالات التصعيد والتهديد ضدنا في 2018 تتزايد

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:53 - 19 فبراير 2018
تدريب - تدريبات جيش الاحتلال تدريب - تدريبات جيش الاحتلال
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أكد رئيس فرع العمليات في جيش الاحتلال، اللواء "نيتسان ألون إنه "زادت احتمالات التهديد والتصعيد ضد "إسرائيل" في عام 2018".

 ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية عن نيتسان قوله "نحن رفعنا مستوى الاستعداد كما أنه حدث تغيير في الساحة الشمالية بعد إجلاء حزب الله والإيرانيين من الحرب في سوريا، لذلك ستدفع طهران بالدم الفلسطيني لمصالحها الخاصة في الشمال".

 وأضاف أن "الحرب القادمة ستكون صعبة على كل الأطراف"، مشيرا إلى أنها لن تقتصر الحرب في الشمال على حزب الله في لبنان فحسب، "بل من الممكن أن تقودنا هذه الحرب لمحاربة عناصر أخرى"، وفق نيتسان.

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