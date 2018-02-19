مهجة القدس: الأسير مؤمن النجار يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد مؤمن خالد خليل النجار (25 عاماً) من بلدة خزاعة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة وأربعون شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/07/2014م، أثناء توغل قوات الاحتلال الصهيوني شرق خانيونس خلال معركة البنيان المرصوص، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً بحقه بالسجن خمسة وأربعون شهراً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر مؤمن النجار ولد بتاريخ 27/08/1993م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جهتها تتقدم مؤسـسـة مهـجة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر مؤمن النجار وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.