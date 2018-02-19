ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر
الاتصالات

مستوردي المركبات بغزة تطالب وزارة المالية بعدم رفع جمارك السيارات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:41 - 19 فبراير 2018
سيارات الاجرة في غزة سيارات الاجرة في غزة
مشاركة

طالبت جمعية مستوردي المركبات في غزة وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن رفع القيم الجمركية لبعض السيارات في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة.

واستهجن اسماعيل النخالة رئيس الجمعية رفع القيم الجمركية لبعض السيارات خاصة تلك التي يتم استيرادها بشكل كبير لا سيما بأن عملية رفع قيم الجمارك جاء في وقت تعاني الأراضي الفلسطينية من وضع اقتصادي صعب وخاصة قطاع غزة.

واعتبر النخالة بأن الإجراءات التي تقوم بها دائرة جمارك السيارات في رام الله ووزارة النقل والمواصلات بخصوص مستوردي المركبات على مستوى شطري الوطن هي اجراءات مرفوضة من كل المستوردين والتجار.

وقال: "إن الوضع أصبح صعب جدا ولم يعد يطاق يذكر أنه في الأشهر الأخيرة صدرت العديد من القرارات التي جعلت العمل في تجارة السيارات مهمة صعبة وشاقة.

متعلقات