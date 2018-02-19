مستوردي المركبات بغزة تطالب وزارة المالية بعدم رفع جمارك السيارات

طالبت جمعية مستوردي المركبات في غزة وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن رفع القيم الجمركية لبعض السيارات في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة.

واستهجن اسماعيل النخالة رئيس الجمعية رفع القيم الجمركية لبعض السيارات خاصة تلك التي يتم استيرادها بشكل كبير لا سيما بأن عملية رفع قيم الجمارك جاء في وقت تعاني الأراضي الفلسطينية من وضع اقتصادي صعب وخاصة قطاع غزة.

واعتبر النخالة بأن الإجراءات التي تقوم بها دائرة جمارك السيارات في رام الله ووزارة النقل والمواصلات بخصوص مستوردي المركبات على مستوى شطري الوطن هي اجراءات مرفوضة من كل المستوردين والتجار.

وقال: "إن الوضع أصبح صعب جدا ولم يعد يطاق يذكر أنه في الأشهر الأخيرة صدرت العديد من القرارات التي جعلت العمل في تجارة السيارات مهمة صعبة وشاقة.