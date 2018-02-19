عباس سيطلب من مجلس الأمن التدخل لحل الدولتين

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم (الاثنين)، إن محمود عباس سيطلب في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي غدا التدخل لتحقيق حل الدولتين مع "إسرائيل".

وذكر منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن عباس "سيؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته وتنفيذ قراراته المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين ووضع حد للمأساة والظلم التي يعيشها الفلسطينيون جراء الاحتلال".

ونوه إلى أن عباس سيطالب كذلك بضرورة "مواجهة إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل" الذي أعلنه في السادس من ديسمبر الماضي.

وأعلن منصور أن اجتماعات عقدت مع مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة تم خلالها تشكيل فريق للبدء في تنفيذ لقاءات منفصلة مع أعضاء مجلس الأمن لاستطلاع آراءهم بشأن تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وفي السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن إن عباس سيطالب مجلس الأمن بآلية دولية جديدة لعملية السلام متعددة الأطراف.

وشدد محيسن للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن القيادة الفلسطينية "لن تتنازل عن إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وانتقد القيادي في فتح الإدارة الأمريكية التي قال إنها "تسعى من خلال صفقة القرن إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية في وقت تواصل نفوذها في المنطقة العربية وتختلق صراعات لدى الأمة العربية لاستنزاف قدراتها وابعادها عن الصراع المركزي مع الاحتلال الاسرائيلي".