الفصائل تدعو لإضراب غداً احتجاجاً على الأوضاع بغزة



دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى تنفيذ إضراب يوم غد الثلاثاء احتجاجا على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأكدت الفصائل في بيان لها اليوم الإثنين، أن الإضراب التجاري سيشمل كافة المحلات والشركات التجارية في قطاع غزة وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرا.

وذكرت أنه سيترافق مع الإضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

وناشدت الفصائل عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء إحكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.