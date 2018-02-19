"فتا" تعلن بدء مرحلة تنفيذ مشاريع العاطلين عن العمل بغزة

أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" مواصلة العمل في مراحل تنفيذ مشروع تمويل مشاريع للخريجين والعاطلين عن العمل، الممول من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في دولة الامارات العربية في قطاع غزة.

وقال المركز: "بعد مرور ثلاثة أشهر من التدريب والتجهيز مع فريق من المتطوعين الذين تم توزيعهم على كافة المحافظات، باشر فريق مركز فتا المرحلة الثالثة من مرحلة التنفيذ مع المستفيدين وهي مرحلة التجهيز والتأسيس والتوريد، حيث ضم الفريق عدد من المتطوعين للإشراف على عدة لجان مختصة كمتابعة المشتريات الخاصة بالمستفيدين من مواد خاصة وأصناف لمشاريعهم، ولجنة مختصة بالصرف والمتابعة مع المستفيدين.

ويجري العمل بمراحل المشروع المختلفة من خلال المنسق المتطوع م. وسام جرغون

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مركز فتا د. جليلة دحلان على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن المشاريع التي تم التجهيز والتوريد لها متنوعة من ماكولات شعبية ومحلات خياطة وتطريز وانشاء حمامات زراعية، ومحلات مواد تنظيف صالون حلاقة وانشاء مخبز بيتي بالإضافة لمشروع تربية نحل، ومشروع بيع وتوزيع نايلون سفرة وورق سلفان وتمديد وتوزيع شبكات انترنت وكذلك مشروع مكتبة صغيرة ومحل اكسسوارات وورشة حدادة".

حيث باشر بعض هؤلاء المستفيدين عملهم في تلك المشاريع.













