نتنياهو: اتفاق الغاز الإسرائيلي – المصري سيقوي أمننا في المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر سيدخل لخزينة إسرائيل المليارات"، واصفاً يوم التوقيع بيوم "الفرح لإسرائيل".

وذكر نتنياهو في أعقاب توقيع اتفاقية الغاز بين "إسرائيل" ومصر أن عائدات الأموال من حقلي الغاز ستصرف على التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

وأشار نتنياهو ان توقيع الاتفاقية سيقوي الأمن، والاقتصاد الإسرائيلي، وسيقوي علاقات إسرائيل في المنطقة.

وكانت ديليك للحفر كشفت أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط. وقالت ديليك في بيان "إن ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي التي مقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب".

ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.

من جهته، اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 15 مليار دولار الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينتز في بيان "هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقات الكبيرة بين البلدين"، مضيفاً أن الصفقة "من المتوقع أن تقوي العلاقات الثنائية".