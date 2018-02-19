عمال النظافة في مستشفيات غزة ينفجرون في وجه "العمادي"

انتفض عدد من عمال النظافة في مستشفيات قطاع غزة في وجه السفير القطري محمد العمادي عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة غزة اليوم الاثنين.

وأكد مراسلنا أن عمال النظافة كانو ينتظرون المؤتمر الصحفي على أحر من الجمر نظراً لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة شهور، آملين أن يحمل السفير القطري أخباراً مبشرة لهم، بعد تردي أوضاعهم المعيشية بشكل كبير.

وأشار إلى أن العمال وجدوا المؤتمر مخيباً للآمال بعد تجاهل منحة الإغاثة القطرية لقضية رواتبهم مما أدى إلى انفجار بعضهم بالصراخ والهتاف، فيما حاول البعض الآخر الوصول إلى سيارة العمادي قبل أن تمنعهم عناصر الشرطة من ذلك.

وعقد السفير القطري محمد العمادي مؤتمراً صحفياً بمدينة غزة اليوم، استعرض خلاله تفاصيل منحة الإغاثة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار، لكنها لم تشمل حل أزمة موظفي النظافة في مستشفيات غزة.

يشار إلى أن شركات النظافة المتعاقدة مع وزارة الصحة ملت المناشدات لحل أزمتهم على مدار 4 شهور، إذ لم تؤت ثمارها ما اضطرها إلى الإعلان عن وقف العمل في مستشفيات القطاع.

ويعمل في قطاع النظافة 832 عاملًا، حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 شهور، وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل (11.3 مليون شيكل سنويًا).

















