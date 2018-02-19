العمادي: لا يوجد نية لأي طرف بالتصعيد أو الدخول بمواجهة  

أكد السفير القطري محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الإثنين، عدم وجود نية لدى أي طرف بالتصعيد أو الدخول في حرب في قطاع غزة.

وقال العمادي "بشأن ما يتم تداوله عن حرب قادمة، أؤكد أنه وبناء على علاقتنا بالجانبين لا توجد نية لأي طرف بالتصعيد أو الدخول بمواجهة من شأنها أن تشعل المنطقة بالكامل".

من جهة أخرى، استعرض العمادي تفاصيل منحة الإغاثة القطرية لقطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية تسعة ملايين دولار، كمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبين أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و300 ألف دولار للطرود الغذائية والأغطية، و500 ألف دولار لصالح وقود المشافي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية، وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء فقد تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ 2 مليون للحالات الإنسانية والمرضية

وأضاف أنه في الوقت الذي يرى العالم سكان قطاع غزة ويراقبهم يتعرضون للموت والقهر ويموتون ببطء، جاءت هذه المنحة الإنسانية الإغاثية، ونأمل أن تكون حافزا قويًا نشهد بعدها حراكا دولياً لإنقاذ غزة.

وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلاً: "إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن يكون هناك حلولًا جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين".

وتابع "نحن متواصلون دائما مع الحكومة والمؤسسات الدولية، ونعمل بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، والمواد التي تضمنتها المنحة دخلت عبر السلطة".