وصول منحة الأدوية والمستلزمات الطبية القطرية لغزة

وصلت ظهر اليوم الاثنين، منحة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الإنسانية الإغاثة لسكان قطاع غرة، لساحة مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وسيعقد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم مؤتمراً صحفياً في مجمع الشفاء الطبي للإعلان عن المنحة، بمشاركة مدير عمليات "أونروا" في غزة ماتياس شمالي، ومدير مكتب "أوتشا" في غزة نويل تسيكوراس، ومؤسسات دولية أخرى.

كما سيُجري السفير بعد انتهاء المؤتمر جولة تفقدية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال.

وكان الأمير تميم أصدر توجيهات بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون ريال قطري (٩ مليون دولار)؛ تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ووقود تشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن التوجيهات تأتي لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع و النداءات الأممية بهذا الخصوص لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية جراء الحصار.