السفير اللوح: فتح معبر رفح استثنائياً لعودة العالقين في مطار القاهرة

اعلن السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح اليوم الاثنين، عن موافقة مصرية بفتح معبر رفح البري في اتجاه واحد خلال الساعات القادمة واستثنائياً لعودة العالقين في مطار القاهرة المحتجزين منذ أسبوعين .

بشأن أي معلومات عن فتح معبر رفح, قال اللوح : نحمل اخبار طيبة للمواطنين في قطاع غزة بشأن فتح معبر رفح , إضافة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للتسهيل عن شعبنا الفلسطيني .

وبين ان السفارة الفلسطينية في القاهرة لم تترك العالقين في المطار منذ اليوم الأول لوحدهم فقدمت لهم المساعدة , إضافة الى الاتصالات مع الجانب المصري لتسهيل عودتهم لقطاع غزة .

ويشار الى ان العالقين في مطار القاهرة والبالغ عددهم 150 مواطناً , اطلقوا مناشدات واسعة لمساعدتهم نتيجة الظروف التي عاشوا فيها جراء برودة الأجواء , وعدم السماح لهم بالمغادرة , جراء اغلاق المعبر بشكل مفاجئ في التاسع من فبراير .