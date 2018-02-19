أردان: سنوقف المال عن اسرى حماس داخل السجون

قال وزير الحرب الداخلي "الاسرائيلي" غلعاد اردان بأنه سيعرض على المجلس الامني المصغر مشروع قرار يتم بموجبه وقف تقديم السلطة الفلسطينية اموالاً لأسرى حماس القابعين في السجون "الاسرائيلية".

وقال اردان : "تعليماتي بوقف زيارات اهالي اسرى حماس من سكان قطاع غزة مطبقة منذ عدة اشهر وفي الايام الماضية طالبت ان يتم التصويت في الكابنيت علي قرار لمنع التمويل عن اسرى حماس .

وتابع وفقا لموقع المستوطنين 7 "فعلينا ان نقيد حقوق اسرى حماس طالما ترفض حماس اعادة جنودنا إلينا وطالما تقوم حماس بدعم اطلاق الصواريخ نحو جنوب "اسرائيل" .