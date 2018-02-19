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أردان: سنوقف المال عن اسرى حماس داخل السجون

  • فلسطين اليوم
  • 10:55 - 19 فبراير 2018
سجون الاحتلال2 سجون الاحتلال2
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قال وزير الحرب الداخلي "الاسرائيلي" غلعاد اردان بأنه سيعرض على المجلس الامني المصغر مشروع قرار يتم بموجبه وقف تقديم السلطة الفلسطينية اموالاً لأسرى حماس القابعين في السجون "الاسرائيلية".

وقال اردان : "تعليماتي بوقف زيارات اهالي اسرى حماس من سكان قطاع غزة مطبقة  منذ عدة اشهر وفي الايام الماضية طالبت  ان يتم التصويت في الكابنيت علي قرار لمنع التمويل عن اسرى حماس .

وتابع وفقا لموقع المستوطنين 7 "فعلينا ان نقيد حقوق اسرى حماس طالما ترفض حماس اعادة جنودنا إلينا وطالما تقوم حماس بدعم اطلاق الصواريخ نحو جنوب "اسرائيل" .

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