قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين لدى وصوله إلى مطار موسكو للمشاركة في منتدى "فالداي" الدولي للحوار ردا على اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود قواعد عسكرية ايرانية في سوريا.

قال ظريف" لا توجد لنا قواعد عسكرية في سوريا وايران اكتفت بإرسال مستشارين عسكرين لمساعدة الجيش السوري ولم تنقل قوات قتالية لسوريا .

واتهم ظريف واشنطن باتباع سياسة خطيرة جدا وغير محسوبة في سوريا، معتبرا أن تواجدها في سوريا يشكل تهديدا استراتيجيا للمنطقة.

وقال: "الولايات المتحدة تستخدم بعض الأقليات السورية كأداة لتحقيق أهدافها وهو ما يثير المزيد من التوتر في المنطقة".