إضراب جزئي يشل المؤسسات الحكومية بغزة اليوم

قررت نقابة الموظفين في غزة، عن تعليق الدوام بشكل جزئي اليوم الاثنين، في الوزارات والدوائر الحكومية كافة في قطاع غزة.

وأوضحت النقابة ، أن التعليق الجزئي للدوام، سيكون من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى آخر الدوام، داعيةً الموظفين كافة للتجمع في مفترق السرايا في نفس الوقت للخروج والمشاركة بمسيرة حتى ساحة الجندي المجهول لتنتهي بمؤتمر صحفي.

وجددت النقابة رفضها لاستمرار حكومة الحمد الله في فرض العقوبات على قطاع غزة وموظفيه ولفشلها في إنهاء الانقسام وعدم اعترافها بحقوق الموظفين.

ودعت الوسائل الإعلامية كافة لتغطية فعاليات المسيرة والمؤتمر الصحفي النقابي، مشيرةً إلى أن المدارس الحكومية سيعلق فيها الدوام من بعد الحصة الرابعة لكلا الفترتين الصباحية والمسائية.