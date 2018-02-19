حماس: تصريحات غرينبلات انعكاس لمواقف أمريكا المتصهينة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، تصريحات المبعوث الأمريكي "جايسون غرينبلات"، بحق حركته انعكاس لمواقف الإدارة الأمريكية المتصهينة.

وكان غرينبلات" قد وجه في تصريح على صفحته علي تويتر انتقاداً شديد اللهجة لحركة حماس.

وقال غرينبلات: "حماس تخبئ عبوات ناسفة مصنعه يدوياً من أجل مهاجمة الجنود "الإسرائيليين"، وهي تطلق صواريخ نحو "إسرائيل"، فتلك عمليات جبانة ستزيد من العنف ولن تحسن وضع سكان قطاع غزة.

وأكد سامي أبو زهري‏ المتحدث باسم حركة حماس، أن غرينبلات يتعامى عن أصل المشكلة وهي وجود الاحتلال وجرائمه وفِي مقدمتها خنق غزة.

وأضاف أبو زهري: على غرينبلات أن يدرك أن غزة لن تستسلم لهذا الحصار وستعمل على كسره مهما كلّف ذلك من ثمن.