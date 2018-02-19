إسرائيل تجري ناجحة على صاروخ "حيتس 3" الدفاعي

أجرت "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "جيتس 3".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن وزارة حرب الاحتلال وبالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أجرتا تجربة ناجحة في إختبار نظام "حيتس 3" .

وقد أجريت التجربة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. ووفقاً للموقع إن "نجاح التجربة يعد تطورا هاما في قدرة "إسرائيل" على الدفاعية ".

في حين ذكر موقع "والا" العبري" أن التجربة كان مخططاً لها مسبقاً، حيث كانت معدة لاختبار القدرة على الطيران للصاروخ واعتراض نظام السلاح المعادي. الصاروخ يعد طبقة الاعتراض العليا في منظومة الدفاع الجوي.

يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين، ألغيت عدة تجارب على نفس المنظومة بسبب مشاكل فنية.

يوءاف زيتوني من إذاعة الجيش قال حول ذات التجربة إن "الصاروخ أطلق إلى عمق الفضاء، لكن دون إصابة أي هدف، المنظومة تخيلت أن هناك هدف معادٍ ولكن لم يكن هناك أي هدف حقيقي".

وأجريت التجربة من منطقة التجارب في وسط "البلاد"، بقيادة الصناعات الجوي الإسرائيلية وبمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي.

وحضر التجربة ممثلون عن الوكالة الأمريكية، الذين يقومون، بالتعاون مع إدارة "حوماه" ومديرية الأبحاث وتطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية التابع لوزارة الجيش، بتطوير نظام الأسلحة هذه.

الشركات المشاركة في تطوير منظومة السلاح هذه هي: مصانع الصناعات الجوية الاسرائيلية "ملام"، شركة "التا " المسؤولة عن تطوير اجهزة الرادار، شركة اليشرا من البيت والمسؤولة عن تطوير نظام ادارة النار, شركة "تاعس معريخت ورافائيل, وشركة بوينج.