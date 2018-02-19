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الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات خلال شهر كانون أول الماضي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:05 - 19 فبراير 2018
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 قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون أول 2017، أظهرت ارتفعت الصادرات الفلسطينية بنسبة 2.5%.

الصادرات السلعية:

ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون أول من عام 2017 بنسبة 2.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 12.8% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2016، وبلغت قيمتها 95.3 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون أول 2017 بنسبة 6% بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت إلى باقي دول العالم بنسبة 14.2%. وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85.4% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون أول 2017.

الواردات السلعية:

ارتفعت الواردات في شهر كانون أول 2017 بنسبة 6.3% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 2.6% بالمقارنة مع شهر كانون أول من عام 2016، حيث بلغت قيمتها 469.2 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول 2017 بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12.9%. وشكلت الواردات من إسرائيل 56.6% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول 2017.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

وسجل الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 7.3% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر كانون أول منعام 2016، حيث بلغ العجز 373.9 مليون دولار أمريكي.

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