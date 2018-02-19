الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات خلال شهر كانون أول الماضي

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون أول 2017، أظهرت ارتفعت الصادرات الفلسطينية بنسبة 2.5%.

الصادرات السلعية:

ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون أول من عام 2017 بنسبة 2.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 12.8% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2016، وبلغت قيمتها 95.3 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون أول 2017 بنسبة 6% بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت إلى باقي دول العالم بنسبة 14.2%. وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85.4% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون أول 2017.

الواردات السلعية:

ارتفعت الواردات في شهر كانون أول 2017 بنسبة 6.3% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 2.6% بالمقارنة مع شهر كانون أول من عام 2016، حيث بلغت قيمتها 469.2 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول 2017 بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12.9%. وشكلت الواردات من إسرائيل 56.6% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول 2017.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

وسجل الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 7.3% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر كانون أول منعام 2016، حيث بلغ العجز 373.9 مليون دولار أمريكي.