أضرار بالغة في قصف "إسرائيلي" لأراضٍ زراعية شرق رفح

شنت طائرات الحربية "الإسرائيلية​"، فجر اليوم غارة جوية في محيط مطار غزة الدولي المدمر شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية، أن الاحتلال استهدف أراضي زراعية ب10 صواريخ في منطقة النهضة والريان شرقي رفح . ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق، أُطلقت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة​، حيث أعلن الناطق العسكري باسم الاحتلال مساء أمس، عن سقوط صاروخ داخل الأراضي المحتلة بمدينة سديروت أطلق من قطاع غزة، دون إصابات.

وشهد قطاع غزة، السبت والليلة الماضية، تصعيداً إسرائيلياً وقصفاً جوياً ومدفعياً، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية "إسرائيلية" على السياج الحدودي الفاصل.