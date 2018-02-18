إضراب تجاري شامل في غزة الثلاثاء المقبل احتجاجا على الأزمة الانسانية

دعت فصائل المقاومة مساء الأحد إلى الإضراب يوم الثلاثاء احتجاجًا على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاينها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأكدت فصائل المقاومة في بيان صحافي، أن الاضراب التجاري سيشمل كافة المحلات والشركات التجارية في قطاع غزة وذلك بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء.

وسيترافق مع الإضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع، وفق البيان.

وتوجهت فصائل المقاومة بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء احكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية كبيرة جراء استمرار الحصار الظالم عليه في ظل عدم تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعدم رفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة على القطاع بشكل نهائي.