انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالقاهرة

وصل مساء اليوم إلى القاهرة القيادي في حركة حماس ومسئول مكتب العلاقات الدولية والسياسية فيها، الدكتور موسى أبو مرزوق، والقيادي عزت الرشق مسئول مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، قادمين من الخارج وذلك للإنضمام إلى وفد الحركة الموجود بالقاهرة منذ حوالي عشرة أيام ويقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية .

هنية كان قد وصل القاهرة اقدما من غزة قبل حوالي عشرة أيام وبصحبته الدكتور خليل الحية وفتحي حماد عضوي المكتب السياسي للحركة . فيما وصل بالأمس القيادي محمد نصر .

و نقلت صحيفة "القدس" المحلية عن مصادر وصفتها بــ "مطلعة" أنه يتوقع وصول المزيد من القيادات من حركة حماس خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء حوارات معمقة مع المسئولين المصريين في ملفات ثنائية عدة تخص الجانبين .