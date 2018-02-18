ليفربول يجهز مفاجأة لصلاح

ذكرت مصادر صحفية بريطانية، الأحد، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تنوي مكافأة الثنائي الهجومي للفريق، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد تألق اللاعبين بقوة منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تخطط لتوقيع عقد جديد مع ساديو ماني سيمدد تواجد اللاعب السنغالي بملعب أنفيلد لعامين إضافيين، علما بأن عقده الحالي سينتهي في صيف 2021، كما سيضاعف راتبه الأسبوعي الحالي المقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بمجرد توقيع ماني على العقد الجديد، فإن النادي الإنجليزي، سيتجه على الفور لنفس الخطوة مع النجم المصري محمد صلاح بعقد جديد وشروط محسنة، في حين عقد صلاح يمتد مع الريدز حتى صيف 2022.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي، وتألق هذا الموسم مع فريق المدرب يورغن كلوب، حيث سجل حتى الآن 30 هدفا خلال 36 مباراة بجميع المسابقات.