شكاوى من طريقة البحث الجديدة عن الصور في "غوغل"

يرى زوار الإنترنت في موقع Google Images الاختيار الأول عند البحث عن الصور، إلا أن الشركة أحدثت تغييراً في طريقة البحث لم يرضِ الجميع.

وحذفت "غوغل" زر "عرض الصورة" الذي يسمح بمشاهدة صورة بحجمها الكامل بسهولة، وهو ما بدا كتسهيل لمهمة الزائر، لكنها في الحقيقة باتت أصعب، وفق موقع "ذا نيكست ويب" التقني.

وبات المستخدمون الآن يحتاجون للنقر على موقع الصورة، والعثور على الصورة، والنقر بزر الفأر الأيمن عليها، وتحديد "صورة مفتوحة في علامة تبويب جديدة"، أو ما يعادلها في متصفحك، لعرض الصورة بشكل معزول وكامل الحجم.

وفي بعض الأحيان، تكون هذه الصور مخفية عميقاً في صفحة، ولا يمكن العثور عليها إلا بعد بحث طويل. لكن رغم أن المستخدم يستطيع فقط النقر بزر الفأرة الأيمن على الصورة ضمن بحث "غوغل" والقيام بنفس الشيء، إلا أن ذلك ليس الحل دائماً.

واتخذت شركة "غوغل" هذه الإجراءات لجعل عملية حفظ الصور من خدمة "صور غوغل" أكثر صعوبة، ضمن اتفاق لتسوية النزاعات القائمة مع مكتبة "غيتي إميدجز"Getty Images للصور.

واعتبرت "غوغل" خطوتها هذه صُممت "لإحداث توازن بين تلبية حاجات المستخدمين من الخدمات وما يهم الناشرين من أمور، فجميعهم مشاركون في مواقعنا ولهم كل التقدير".

وأفادت "غيتي" بأن "غوغل" وافقت على عرض المزيد من تفاصيل حقوق الملكية الفكرية على الصور الخاصة بمكتبة الصور بشكل أوضح.