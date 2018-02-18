جنرال "إسرائيلي": يهدد برد عنيف رداً على تفجير عبوة خانيونس

هدد قائد المنطقة الجنوبية الجنرال إيال زمير الفصائل الفلسطينية في غزة برد عنيف، رداً على تفجير العبوة على الحدود شرق خانيونس والتي أدت إلى إصابة خمسة جنود بجروح اثنين منهم بحالة الخطر.

وقال زامير خلال مراسم تبادل المناصب في قيادة الجيش في كتيبة سيناء (252):" لن نسمح بواقع استغلال منطقة السياج الفاصل، وأن من يريد زعزعة أمن "إسرائيل" سيلقي رداً حازما، مضيفاً أن الجيش لديه قوة كبيرة ويرغب في الحفاظ على الاستقرار وعدم التصعيد، لكنه في الوقت نفسه لن يتردد في استخدام القوة إن تطلب الأمر.

وحمل زامير حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسؤولة لما يحدث في قطاع غزة من فوق الارض ومن تحتها، ورد الجيش يرتكز على المعلومات الاستخباراتية وعلى القدرات الدوية والبرية والبحرية.

يشار، إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في فرقة عسكرية إسرائيلية على الحدود شرق خانيونس، وأدت إلى إصابة خمسة جنود، اثنين منهم بحالة الخطر. إضافة إلى الطيران الحربي قصف أهداف عديدة ليلة أمس واستهدف مجموعة أطفال مدنيين ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم شرق رفح.

وحملت الفصائل الفلسطينية كافة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد، وعن النتائج المترتبة على استمرار التصعيد.