دحلان: التصريحات لن توقف المؤامرة ضد قضيتنا

أكد النائب محمد دحلان، اليوم الأحد، أن التصريحات الرافضة لما يسمى صفقة القرن لن تقف في وجه المؤامرة ضد قضيتنا، مضيفاً:" من يريد أن يواجه تلك الصفقة عليه أن يدعم صمود شعبه فقط".

وتساءل القائد دحلان في تصريح صحفي له عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، إن الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة ضد شعبنا في قطاع غزة ألا تستوجب من القيادة الفلسطينية الخروج وإدانتها على الأقل.

‏‏وأضاف، من ينادي بأعلى صوته أنه يريد مقاومة سلمية شعبية عليه أن يمارس هذا على الأقل بالصراخ في وجه الإرهاب "الإسرائيلي".

‏واستهجن دحلان صمت قيادة السلطة تجاه الممارسات "الإسرائيلية" ضد قطاع غزة فقال: "أمس تعرضت غزة للقصف ولم نسمع صوت أصحاب المقاومة السلمية".