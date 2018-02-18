الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد والنتائج المترتبة عليه

حملت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التصعيد المتواصل منذ ليلة أمس واليوم ويتحمل كافة النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل ضد أهلنا ومقاومتنا في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في تصريح لها، إن قيام الاحتلال باستهداف شامل لكل مناطق القطاع وحجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتصعيد وتوتير الأجواء؛ ولذا عليه أن يفهم أنه الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة لحقوقنا.

وأضافت اللجنة، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن ترهبه هذه الهجمات العدوانية كما أن المقاومة الفلسطينية التي عهدها العدو جيداً في أكثر من محطة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان قادم.

ان استهداف مجموعة من الأطفال والفتية فى حي السلام بمدينة رفح وارتقاء الشهيدين سالم محمد صباح (أبوغيث) 17عام وعبدالله ايمن أبوشيخة 17عام يعبر عن إرهاب الاحتلال واستهدافه للمدنيين العزل في محاولة لإرهاب شعبنا الذى لن يستسلم ابدا وسيستمر في تحدى إرهاب الاحتلال وعنجهية قيادته الفاشية .

وأكدت اللجنة على استمرار انتفاضة شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته وقرارات الادارة الامريكية، ودعت جماهيرنا إلى الانخراط بقوة في كافة الفعاليات نصرة للقدس ولحقوق شعبنا وثوابته الوطنية الراسخة وفي مقدمتها حقنا في العودة والتعويض.