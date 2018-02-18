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إيران: إسقاط الطائرة الإسرائيلية حطم أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:42 - 18 فبراير 2018
اسقاط طائرة اسقاط طائرة
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية أثناء قصف الأراضي السورية السبت الماضي، حطم أسطورة "الجيش الذي لا يقهر".

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد، اتهم ظريف "إسرائيل" باعتماد العدوان سياسة تنتهجها تجاه دول الجوار، مشيراً إلى عملياتها الانتقامية ضد جيرانها وتدخلها اليومي في سوريا ولبنان.

ورداً على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم، اعتبر ظريف أن "هذا الخطاب كله كان عبارة عن محاولة للتهرب من جوهر الموضوع".

وأضاف: "ما شهدته الأيام القليلة الماضية، هو تحطم زعم "البلد الذي لا يقهر"، في إشارة إلى إسقاط المقاتلة الإسرائيلية فوق الجولان في 10 فبراير.

 

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