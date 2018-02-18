قراقع: اقتطاع الاحتلال لمخصصات الأسرى والشهداء قرصنة مالية

انتقدت هيئة شؤون الأسرى مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وأوضح رئيس الهيئة عيسى قراقع ، في بيان ، مشروع القانون المذكور بأنه يمثل "أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي الإسرائيلي المخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية ".

وقال قراقع: "واهمة دولة الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وانساني".

وأضاف "نرفض المقايضة والضغط ، فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك ، والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك ، والقيادة الفلسطينية لن ترضخ لضغوط وقف تمويلهم".

وحذر قراقع من أن مشروع القانون الإسرائيلي المذكور "لن يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة بل يزيد الأمور توترا، والشعب لا يخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والعدائية ".

واتهم إسرائيل بأنها "تمول الإرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا فلسطينيين وتدعمهم ماليا وسياسيا وقانونيا، في وقت تحرض فيه على الشهداء والأسرى الفلسطينيين".

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل صادقت اليوم على مشروع قانون قدمه وزير الجيش أفيجدور ليبرمان بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء .

وتنوي إسرائيل بموجب مشروع القانون المذكور اقتطاع الأموال التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من عائدات السلطة الضريبية التي تجبيها إسرائيل بموجب الاتفاقيات وتحولها للسلطة الفلسطينية.