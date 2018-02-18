زوجة ترامب تتجاهل مرافقته.. هل قام بدفعها؟

تجاهلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرافقته على متن مروحية، الجمعة، إلى قاعدة أنردوز الجوية، في كسر للبروتوكول المعتاد.

وفضلت ميلانيا ترامب ملاقاة زوجها في الطائرة المتجهة إلى فلوريدا مباشرة، إذ ذهبت بموكب سيارات، وذلك بعد أيام قليلة من مزاعم عارضة أزياء بعلاقة جنسية جمعتها مع ترامب، بعد زواجه من ميلانيا بفترة قصيرة.

ميلانيا التي توجهت برفقة زوجها إلى فلوريدا للتضامن مع ذوي قتلى الهجوم الدموي على مدرسة، نزلت على درج الطائرة برفقة زوجها، إلا أن الابتسامة غابت عن محياهما.

وأظهرت لقطة بثتها وسائل إعلام أمريكية، دفع ترامب لزوجته بكتفه، إلا أنه لا يمكن الجزم بعفوية اللقطة من عدمها.

وقالت صحف أمريكية إن المؤكد في الفيديو، هو حالة التوتر التي يعيشها الزوجان، مع تردد شائعات عن تفكير ميلانيا بالانفصال عقب الاتهامات المتلاحقة التي تفضح علاقات جنسية لزوجها.

ولم يقم ترامب بالإمساك بيد زوجته خلال وقوفه على درج الطائرة، وتحيته الصحفيين المتواجدين.