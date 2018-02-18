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كيري يكشف عن طلب سعودي سابق بقصف إيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:20 - 18 فبراير 2018
السعودي السابق ووزير الخارجية الامريكي جون كيري السعودي السابق ووزير الخارجية الامريكي جون كيري
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كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري الأحد، عن طلب سعودي سابق من بلاده بضرب إيران وقصفها.

وأشار كيري خلال جلسة في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، إلى أن "الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز طلب منه بشكل شخصي في أيلول/ سبتمبر 2013، قصف الولايات المتحدة لإيران بعد تصاعد قلق دول المنطقة تجاه البرنامج الإيراني النووي".

وأكد كيري أن واشنطن ردت في وقتها بأن "طهران بدأت بتخصيب الوقود النووي بالفعل، وأن الضربة العسكرية لن توقف هذا التطور".

يشار إلى أن وزير الخارجية السابق جون كيري كان له دور كبير مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في التوصل لاتفاق تاريخي حول النووي الإيراني.

وأبرمت إيران في 14 تموز/ يوليو 2015 مع القوى الكبرى اتفاقا؛ بهدف ضمان الطابع السلمي لأنشطتها النووية، في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية، الأمر الذي بدأ تنفيذه تدريجيا منذ كانون الثاني/ يناير 2016.

 

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