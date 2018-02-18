المحرر صالح: المعتقلين الإداريين مستمرون في مقاطعة المحاكم "الإسرائيلية"

أكد مسؤول اللجنة الإعلامية لـ "مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى" ياسر صالح، ظهر اليوم الاحد، أن المعتقلين الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في مسعى لوقف سياسة الاعتقال الجائر المتمثلة بـ "الإعتقال الإداري".

وأضاف صالح خلال وقف دعم وإسناد للمعتقلين الإداريين نظمتها مهجة القدس وواعد، أنهم شرعوا الخميس الماضي بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري وستدحرج مطلع شهر مارس المقبل إلى مقاطعة المحاكم الثلاث وعدم حضور المحاميين.

وأشار إلى أن الخطوات النضالية التي بدأها الإداريون قبل يومين ستساهم بشكل كبير في تخفيف سياسات الاحتلال بحقهم وستساهم في إلغاء ذلك الاعتقال.

ولفت صالح، إلى أن الاعتقال الإداري بات سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين من نواب وأكاديميين وصحفيين وقيادات وأسرى محررين ينال منهم يوماً تلو الآخر دون تهمة أو دليل ويقضي في الاعتقال فترة أو اثنتين أو ثلاثة وفق أهواء ضباط المخابرات.

واعتبر أن الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، موضحاً أنه انتهاك يُعرف بعدم وجود ملف أمنى سري لا يعترف بوجود تهمة ولا يحق للمحامي أو المتهم الاطلاع على ملف المعتقل، والأسوأ فيه أنه له بداية ولا يعرف أحد متى النهاية.

وطالب صالح، أبناء شعبنا بضرورة التحرك العاجل وتكاثف كافة الجهود على كل المستويات من خلال البدء في برنامج فعاليات، إضافةً إلى بذل الجهود على المستوى الحقوقي والقانوني، وتسليط الضوء على وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها وفضح جرائم العدو الصهيوني.

ويقدّر عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهم نحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلاً إداريًا، علاوة على وجود 11 نائباً في المجلس التشريعي، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية صدرت مطلع العام الجاري