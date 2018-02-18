تأجيل 860 عملية جراحية بغزة بسبب إضراب عمال النظافة

قالت وزارة الصحة في غزة إنه تم تأجيل 860 عملية جراحية جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثامن على التوالي.

وأكد مدير عام المستشفيات بالوزارة عبد اللطيف الحاج في تصريح له، اليوم الأحد، انعدام البيئة الصحية الآمنة في المرافق الصحية في القطاع بسبب تراكم النفايات المدممة والملوثة جراء توقف شركات النظافة عن العمل.

وقالت الوزارة إن توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدا مباشرا على صحة المرضى والصحة العامة في قطاع غزة، حيث تقدم خدمات النظافة في 13 مستشفى، و51 مركز للرعاية الأولية، و22 مرفقاً في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.

وتواصل شركات النظافة العاملة في وزارة الصحة توقفها عن العمل لليوم الثامن على التوالي بسبب عدم تلقيها مستحقاتها المالية من قبل وزارة الصحة للشهر الخامس على التوالي، ما أدى لحدوث إرباك شديد في تقديم الخدمات الصحية.

يذكر أن 832 عامل نظافة يعلمون في مرافق وزارة الصحة، وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل، وقيمة التعاقد السنوي 11.3 مليون شيكل.