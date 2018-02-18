نتنياهو: لن نسمح لسوريا بلف حبل المشنقة حولنا وسنهاجم ايران اذا اضطررنا لذلك

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد ، رسالة لوزير الخارجية الايراني ظريف داخل قاعة مؤتمر الامن في ميونخ , حيث قال له هو يرفع قطعة معدنية بيده : هل تشاهد هذه القطعة التي بيدي " يمكنك ان تأخذ معاك رسالة لطهران رسالتي " لاتحاولوا ان تختبرونا "

وتابع نتياهو خلال كلمته في المؤتمر وهو يحمل قطعة من طائرة الاستطلاع التي ادعت اسرائيل بأنها طائرة ايرانية اسقطتها قبل ايام فوق الجولان المحتل.

واضاف نتنياهو " لن نسمح للنظام السوري ان يلف حبل المشنقة حول عنقنا فإن اقتضت الضرورة سنهاجم ايران نفسها فلا تختبروا عزيمتنا , فلدينا خطوط حمر فلن نسمح بتواجد عسكري ايراني داخل سوريا.