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نتنياهو: لن نسمح لسوريا بلف حبل المشنقة حولنا وسنهاجم ايران اذا اضطررنا لذلك

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:14 - 18 فبراير 2018
نتنياهو نتنياهو
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد ، رسالة لوزير الخارجية الايراني ظريف داخل قاعة  مؤتمر الامن في ميونخ , حيث قال له هو يرفع قطعة معدنية بيده :  هل تشاهد هذه القطعة التي بيدي " يمكنك ان تأخذ معاك رسالة لطهران  رسالتي " لاتحاولوا ان تختبرونا "

وتابع نتياهو خلال كلمته في المؤتمر وهو يحمل قطعة من طائرة الاستطلاع التي ادعت اسرائيل بأنها طائرة ايرانية اسقطتها قبل ايام فوق الجولان المحتل.

واضاف نتنياهو " لن نسمح للنظام السوري ان يلف حبل المشنقة حول عنقنا فإن اقتضت الضرورة سنهاجم ايران نفسها فلا تختبروا عزيمتنا , فلدينا خطوط حمر فلن نسمح بتواجد عسكري ايراني داخل سوريا.

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