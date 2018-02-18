وفاة مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بحريق منزله غرب نابلس

وجد مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح اليوم الأحد، متوفى جراء حريق نشب بمنزله في قرية تل غرب مدينة نابلس ليلة امس.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني، ان حريقا نشب داخل المنزل ليلة أمس ما أدى لوفاة المسن جراء الحريق، وعثر على المسن متفحما.

ولفت التقرير الى ان احدا لم يبلغ عند اندلاع الحريق، وتم اكتشافه خلال ساعات صباح اليوم، فيما أعلن في المستشفى عن حالة الوفاة.

وأضاف التقرير ان مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس مالك عالية، ورئيس النيابة، تواجدا في مكان الحدث مع طاقم من المحققين للتحقيق في اسباب الحريق لمعرفة سببه، كما تم تحويل الجثة من قبل النيابة العامة الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.