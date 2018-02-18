"الشاباك": خلية للجهاد الإسلامي خططت لتفجير موكب "ليبرمان"

قالت صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، اليوم الأحد أن جهاز الشاباك الاسرائيلي كشف عن اعتقال خلية فلسطينية في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، خططت لعملية اغتيال كبيرة وعمليات أخرى ضد "إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن الشاباك:" إن الخليتين تتبع لحركة الجهاد الاسلامي في بيت لحم حيث خططت إحداهما لوضع عبوة ناسفة في مسار يمر منه وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وتنفيذ عمليات اطلاق نار ضد أهداف للمستوطنين".

خلال التحقيفات اعتقل جهاز الشاباك ستة أشخاص، منهم عوض محمود عوض العساكرة وهو مسؤول الخلية، من سكان بيت لحم، ويبلغ من العمر 25 عاماً، واعتقل معه محمد إبراهيم عساكرة.

ووفقاً للشاباك، فخلال الأسابيع الماضية كشف بالتعاون مع قوات الاحتلال والشرطة، عن أعضاء خلية عملت في المنطقة القروية في بيت لحم بهدف استهداف مستوطنين وقوات الاحتلال قرب "غوش عتصيون".

أما الخلية الثانية فهي التي خططت لتنفيذ عملية ضد وزير الحرب أفيغدو ليبرمان عبر تفجير عبوة جانبية على الطريق التي يسلكها.

ووفقاً للشاباك، فأعضاء الخلية عملوا على اقتناء مواد متفجرة لتصنيع عبوة ناسفة كما أن أعضاء الخلية توجهوا لجهات في قطاع غزة من أجل الحصول علي تمويل وعندما فشلوا في ذلك نجح أفراد الخلية بشراء مواد لتصنيع العبوة. وفق الشاباك.

وحسب الشاباك، ففي بداية الامر صنعوا عبوة وهمية من أجل أن يستطيعوا الحصول على تمويل واعتراف بعمليتهم لتنفيذ عمليات أخرى، حيث قام أعضاء الخلية بتسليم العبوة لقوات الجيش خلال التحقيق معهم.

وفيما يلي الصور كما نشرها الشاباك





