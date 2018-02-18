الشركة: جدول غير واضح لتوزيع الكهرباء والبدء بتشغيل مولد من المحطة ظهراً

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الاحد، ان حالة من عدم الاستقرار طرأت على جدول توزيع الكهرباء على ان تتضح الرؤية نهاية اليوم بشأن الجدول , وخاصة بعد ابلاغنا من قبل سلطة الطاقة بوصول كميات من الوقود تؤمن تشغيل مولد واحد لمدة ثلاثة أيام تقريباً ومن المتوقع بدء التشغيل قرابة الساعة 12 ظهرا إن شاء الله.

وتوقع محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء انه وبمجرد تشعيل مولد من المحطة قد يزيد عدد ساعات وصل الكهرباء و فبدلاً من ان يكون الجدول 4 وصل مقابل 16 فصل, سيصبح 4 وصل مقابل 12 فصل .

وقال ان انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأيام يزيد من كمية الاستهلاك, مشيراً الى ان الخطوط المصرية لا تزال معطلة ، ومجموع الكهرباء المتوفرة 120 ميجا وات من الخطوط "الإسرائيلية".