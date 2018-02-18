خبير "إسرائيلي": المظاهرات الأسبوعية تقلق "إسرائيل"

قال خبير عسكري الإسرائيلي إن حادث تفجير العبوة الناسفة، السبت، التي أسفرت عن إصابة عدة جنود إسرائيليين، يعني "أن المظاهرات المدنية التي ينظمها الفلسطينيون أسبوعيا على حدود غزة الشرقية مع إسرائيل باتت تتحول معاقل لتنفيذ العمليات المسلحة"، حسب قوله

وأضاف يوحاي عوفر بتقرير في صحيفة "مكور ريشون"، أن الحادث "يعلي من شأن ظاهرة هذه المظاهرات الشعبية على أجندة قيادة الجيش على حدود قطاع غزة؛ لأن قيادة المنطقة الجنوبية تحصي أسبوعيا تنظيم مظاهرات جماهيرية واسعة، وقد تبين في التحقيق الأولي للجيش أن المسلحين الفلسطينيين استغلوا هذه المظاهرات لوضع العبوة الناسفة التي أصابت الجنود في الساعات الماضية".

وأوضح أن حماس "تشرف على تنظيم هذه المظاهرات؛ لتوجيه غضب الشارع الفلسطيني على الوضع المتأزم في غزة باتجاه الجدار الحدودي مع إسرائيل"، ما دفع المتحدث باسم الجيش، رونين مانليس، للقول إن "حماس تسعى لتحويل هذه المنطقة الحدودية إلى ساحة لمواجهات تلقائية، وهو ما لن نسمح به".

وأشار مانليس إلى أن "الجيش يرى في هذه المظاهرات الأسبوعية مقدمة لاستهداف متوقع لقواته المنتشرة على الحدود، ما قد يستوجب ردا بالضرورة من قبلنا؛ لأننا أمام حادث أمني خطير قابل لزعزعة الاستقرار الميداني".

وقال مانليس: "منذ انتهاء حرب غزة الأخيرة 2014، تم العثور على عبوات ناسفة، أعدادها قليلة، وتم إحباطها، دون الإضرار بالجنود، بيد أن الحادث الأخير يكتسب خطورته لأنه يأتي بتدخل من حماس؛ لأنها هي من تسمح للمظاهرات الشعبية العارمة بالوصول للجدار الحدودي، وهو ما قد يتم استغلاله لتنفيذ عمليات، ومن الواضح أن حماس أرادت تنفيذ هذا العمل، وليس لدينا استعداد للسماح بمروره هكذا".

وزعم أن القوة الإسرائيلية "وصلت المكان ليس لإزالة العلم الفلسطيني، ولكن لتمكين الجيش من المرور بحرية في المنطقة دون أي إعاقات، وسنستخلص الدرس من هذا الحادث، ونعرف ما الذي سنقوم به، وسيتخذ الجيش القرارات المناسبة في المرات القادمة، هل يرسل قوات ميدانية مباشرة لتنظيف الجدار من أي شوائب، أم يتم ذلك عن بعد من خلال أدوات تقنية لعدم المس بالجنود؟".

عوفر ختم تقريره بالقول: "رغم إعلان لجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن العملية، لكن إسرائيل ترى أيدي حماس متورطة فيها؛ لأنه لم يكن بالإمكان وضع هذه العبوة دون غطاء منها، فالقوة الإسرائيلية أصيبت داخل حدود إسرائيل، والعلم الفلسطيني المموه قرب العبوة كان في الجانب الثاني من الحدود، ويبدو أننا أمام هجوم تم من خلال شرك تمويهي، والفحص جار لمعرفة هل أن العبوة تم تشغيلها عبر هاتف محمول عن بعد".