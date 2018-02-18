بينهم أسيرة.. 4 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام

يواصل 4 اسرى، اضرابهم المفتوح عن الطعام، ضد اعتقالهم الاداري وسياسة ادارة سجون الاحتلال ضدهم.

ويواصل الأسير محمد يدك اضرابه عن الطعام، نتيجة استمرار سياسية الإهمال الطبي بحقه حيث يُعاني من مشاكل في الرؤية، بسبب استمرار عزله المتكرر.

والأسير منير حنتش من قلقيلية، يستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 13 ، احتجاجا على عدم الوضوح في تحديد تاريخ الإفراج عنه، وعدم احتساب مدة اعتقاله الاداري ضمن فترة محكوميته البالغة 16 عاماً.

والأسير أشرف راضي (40 عاماً)من رام الله يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لإعتقاله الإداري، لليوم الـ 13.

كما وتواصل الأسيرة رسيلة شماسنة والدة الشهيد محمد، اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الـ 13 على التوالي، رفضاً لاستمرار عزلها وتعرضها للتعذيب منذ اعتقالها.