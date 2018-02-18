ليبرمان يهدد بتصفية الحساب مع المسؤولين عن التفجير على حدود القطاع

هدد وزير الحرب "الإسرائيلي" ليبرمان بملاحقة المسؤولين عن حادثة يوم أمس على حدود قطاع غزة والتي أدت لإصابة عدد من جنود الاحتلال بجراح خطيرة جراء وقوع انفجار عبوة كانت مرتبطة بعلم فلسطيني , قائلا" سنصفي الحساب، ولن نستسلم لأحد سواء في الجنوب أو الشمال".

وأكد ان إطلاق النار من حماس لم يكن المرة الأولى وطائراتنا استمرت بهجماتها ولم تؤثر عمليات إطلاق النار عليها موضحاً ان صفارات الانذار دوت في الجنوب بسبب إطلاق النار العشوائي.

وتابع ليبرمان لن نسمح لأحد بتقويض قوتنا وصمودنا من الداخل فهم يحاولون ردع نشاطاتنا ونحن مصممون على الرد بقوة على كل محاولات الإضرار بجنودنا ومواطنينا.

ويشار الى ان جنود الاحتلال الإسرائيلي وقعوا في لغم العلم الفلسطيني عصر الامس والذي أدى لإصابة 5 من جنود الاحتلال بينهم إصابات خطيرة .